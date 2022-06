Biodigestore Napoli, dalla giunta via libera per la realizzazione dell'impianto L'assessore Mancuso: nella zona Est il sito di compostaggio con recupero di biometano

La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore all’ambiente e al mare Paolo Mancuso, il progetto definitivo per l'impianto di compostaggio con recupero di biometano nell'area di Napoli Est-Ponticelli, che ha coinvolto, nel lungo e complesso iter autorizzatorio, circa trenta Enti preposti al rilascio di pareri ed autorizzazioni.

Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, vede il Comune di Napoli quale soggetto attuatore e beneficiario di un finanziamento europeo di circa 31 milioni di euro. Si tratta di un ulteriore passaggio previsto per eliminare definitivamente la sanzione europea e la condanna della Corte di giustizia.

"L’impianto - fanno sapere da Palazzo San Giacomo - consentirà il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti organici derivanti dalla raccolta differenziata cittadina, per una capacità di 30mila tonnellate all'anno, che andranno miscelati a scarti verdi e altri materiali legnosi, mediante soluzioni impiantistiche evolute che adottano la tecnologia della digestione anaerobica, con produzione di biogas da immettere nella rete nazionale.Il processo utilizzato è completamente biologico e consente di conservare e recuperare l’energia biochimica della sostanza organica convertendola in biometano e valorizzandola in prodotti da immettere nella filiera agronomica".

L'assessore Mancuso ha sottolineato come "la realizzazione di questo impianto rappresenta per la città un elemento importante perché in questo modo Napoli potrà iniziare a dipendere sempre meno da logiche di mercato esterne e a promuovere una corretta gestione dei rifiuti. Con la messa in esercizio dell’impianto, saranno inoltre possibili ulteriori misure di compensazione ambientale e territoriale da realizzarsi con il 3 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente".

Con il via libera della giunta, ora l'amministrazione potrà indire la procedura di gara di concerto con Asia. "L’approvazione in giunta del bando di gara per il biodigestore che verrà realizzato a Ponticelli - ha aggiunto l’assessore all’ambiente Paolo Mancuso - è un atto fondamentale per il miglioramento dell’igiene della città perché significa in primo luogo economia, con il risparmio di circa 100 euro a tonnellata nella gestione del rifiuto organico, e maggiore pulizia del territorio. Significa inoltre l’attivazione del porta a porta nella sesta Municipalità, come è stato richiesto dal consiglio comunale, e comporterà il potenziamento delle risorse sulla Municipalità che accoglierà la nuova struttura. Un passo avanti decisivo - ha concluso Mancuso - perché la città non può avere una azienda che si occupa soltanto della raccolta e dello smistamento dei rifiuti, ma deve inserirsi nel ciclo integrato, così come richiesto anche dall’Europa, per stare al passo con le nuove tecnologie".