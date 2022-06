Napoli. Vigilanza e sorveglianza per Galleria Umberto, Borrelli: "Speriamo bene" Il prefetto Palomba ha assicurato un piano di intervento

"Stiamo per chiudere finalmente l'intesa sulla Galleria Umberto dove verra' fornito in un accordo pubblico-privato, anche un sistema di videosorveglianza, di vigilanza notturna".

Lo ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, in occasione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

"Ci auguriamo che questa sia la volta buona. Oramai e' l'ottavo annuncio negli ultimi 4 mesi in cui viene annunciato l'accordo per la guardia notturna pagata dai condomini privati del sito monumentale o della chiusura parziale con l'attivazione di cancelli in alcuni degli ingressi durante la notte o anche di un servizio di videosorveglianza che pero' fuori alcuni negozi gia' e' attivo da anni. Ad oggi gli unici interventi sono stati fatti dal comune con la soluzione parziale della presenza costante di senza fissa dimora, la pulizia dei pavimenti e la presenza fino alle 20 di sera della polizia municipale. Per il resto invece abbiamo registrato solo tante promesse mancate" dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli da anni in prima linea per ottenere la buona gestione e la riqualificazione della Galleria Umberto I di Napoli.