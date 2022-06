Treni, ancora sospeso traffico Alta Velocità Roma-Napoli: ritardi di 100 minuti Nuovo aggiornamento di Trenitalia dopo l'incidente di ieri in una galleria a Roma

"Il traffico permane sospeso sulla linea AV Roma - Napoli e sulla linea Roma - Pescara. Per i prossimi giorni, i treni Alta Velocita' sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma Napoli via Cassino e via Formia. Maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti.?I treni Alta Velocita' instradati sul percorso alternativo via Formia non fermano a Napoli Afragola".

E' quanto si legge nell'ultimo aggiornamento di Infomobilita' di Trenitalia dopo l'incidente avvenuto ieri in una galleria della Capitale. "Sono ancora in corso interventi tecnici - prosegue Trenitalia -. Attivo il servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale. Alcuni treni effettuano la fermata di Roma Tiburtina anziche' a Roma Termini. Alcuni treni InterCity effettuano la fermata di Campoleone".

Aggiornamento Fs: treni con 100 minuti di ritardo

È ancora indisponibile il tratto di linea dove ieri la locomotiva di coda di un treno Alta velocità è sviata arrestando la corsa del convoglio nei pressi della stazione di Roma Prenestina. Gli interventi di ripristino dell'infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici Rfi saranno avviati appena l'area sarà dissequestrata e resa disponibile dalle Autorità. Pertanto, i treni Av tra Roma e NAPOLI vengono instradati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con i conseguenti ritardi fino a 100 minuti. Lo rende noto il gruppo Fs. Di seguito il programma della circolazione dell'Alta Velocità previsto per sabato 4 giugno: 75 treni percorrono la linea Cassino da Bivio Cassino Sud a Roma Termini ed effettuano le fermate di NAPOLI Afragola e Roma Termini; 89 treni percorrono la linea Formia da NAPOLI Centrale a Roma Termini. 29 di questi non fermeranno a NAPOLI Afragola. Tutti questi treni non fermano a Roma Termini ed effettuano fermata a Tiburtina (54% del traffico ''passante'' ambito Roma Termini). Per quel che riguarda, invece, il Trasporto Regionale sono previste riduzioni dell'offerta e limitazioni di corse. Il dettaglio è disponibile su trenitalia.com. Anche per quel che riguarda, infine, il nodo di NAPOLI, sono cancellati alcuni treni regionali sulla rotta NAPOLI-Aversa e NAPOLI Centrale-Villa Literno. Potenziata ai massimi livelli l'assistenza ai clienti nelle stazioni di Roma e NAPOLI.