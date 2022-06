"Prenditi cura di me", Terry la vincitrice. Gioia e applausi al Caravaggio Ieri sera la finale sul canale 16 del reality di Ottochannel tv

Una serata carica di emozioni e una prima vincitrice. È Terry Chiaro la prima qualificata di " Prenditi cura di me", il primo reality tv dedicato al benessere di mente e corpo di Ottochannel tv canale 16. Ieri sera su Ottochannel la finale registrata, sul terrazzo belvedere del Caravaggio Sporting Village di Napoli, del format ideato da Massimiliano Gaudino, che ha portato in TV un percorso di rinascita tra mente e corpo. Tante emozioni su Ottochannel Tv canale 16, che ha proposto un format in questi mesi nuovo e coinvolgente, capace di proporre su una TV regionale la voglia di raccontare vita vera. In TV una serata speciale con i quattro finalisti Terry Chiaro, Luca Gallico, Federica Crisalide, Rebecca Lettera e i 4 coach Massimiliano Gaudino, Rosanna Vigorito, Francesco Pappadia e Dionisio Margherita. L'evento TV ha presentato il villaggio dello sport di Napoli al pubblico TV nella sua veste di club fatto di persone al centro di un progetto di benessere nel reality . La serata resentata dalla giornalista di Ottochannel Simonetta Ieppariello ha saputo raccontare in questi mesi di lavoro di coch e partecipanti. Diciassette puntante e il percorso speciale di riscatto tra mente e corpo. Applausi e musica, gioia e tante emozioni per una finale che ha saputo in TV raccontare quanto avvenuto in questi lunghi mesi di lavoro tra sedute di psicoterapia, fitness e nutrizione al Caravaggio di Fuorigrotta, centro di eccellenza per tante discipline dello sport regionale. "La finale racchiude tutto. Emozioni, sfumature, coraggio. - spiega l'ideatore del format Massimiliano Gaudino-. La vincitrice, Terry, il suo percorso in TV e in tutto il lavoro fatto a telecamere spente racconta questo: la voglia e forza di rinascere. Questo format è difficile da spiegare ma guardarlo in TV, seguirlo racconta questo : avere e trovare in se stessi, nel gruppo e in un team di professionisti l'occasione di tornare in contatto con la vita , con se stessi. Auguro a tutti i partecipanti un percorso fiero ed illuminato da quanto fatto e vissuto insieme. Invito quanti vogliano a farsi avanti e a iscriversi alla prossima edizione".