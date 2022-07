Il sottosegretario all'Interno Sibilia in visita istituzionale in Campania Si parte dal distaccamento dei vigili del fuoco di Giugliano

Il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia sarà in visita istituzionale in Campania doman venerdì 8 luglio.

Alle ore 15.30 Sibilia visiterà il distaccamento dei vigili del fuoco di Giugliano, dove incontrerà il personale e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.



Ad accoglierlo, il direttore regionale dei vigili del fuoco, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Napoli, il comandante provinciale di Caserta, il dirigente vicario di Napoli, la senatrice Maria Domenica Castellone e l'onorevole Salvatore Micillo.

Alle 16.30 si sposterà in visita al comando di stazione dei carabinieri in Corso Italia a Villaricca dove, accolto dal comandante Salvati, incontrerà il personale. Alle ore 17.30 il sottosegretario si sposterà a Caivano in visita al comando compagnia dei Carabinieri di via Frattalunga, dove incontrerà il Ccmandante Cavallo e il personale.