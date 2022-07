Al Mercadante la premiazione di "50 Top Pizza Italia 2022": vince "I Masanielli" A Napoli la serata di premiazione della migliore pizza d'Italia con la guida 50 Top Pizza

AL Teatro Mercandante è stata presentata "5O TOP PIZZA ITALIA 2022" la classifica delle migliori pizzerie d’Italia stilata da 50 Top Pizza, la guida più influente del mondo della pizza, ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro.

La serata è stata condotta da Federico Quaranta e seguita in diretta streaming da migliaia di persone sulle pagine Facebook di 50 Top Pizza, 50 Top Italy e Luciano Pignataro Wine Blog.

I Masanielli - Francesco Martucci a Caserta si conferma per il quarto anno consecutivo la migliore pizzeria d’Italia.

Al secondo posto della classifica 50 Kalò di Ciro Salvo a Napoli e, a completare il podio, al terzo posto 10 Diego Vitagliano Pizzeria, sempre a Napoli.

Segue in quarta posizione I Tigli a San Bonifacio (VR), al quinto posto Francesco&Salvatore Salvo a Napoli, sesto Seu Pizza Illuminatia Roma, settimo La Notizia 94 a Napoli, ottavo posto per 180g Pizzeria Romana a Roma, al nono Dry Milano a Milano, al decimo la nuova pizzeria casertana Cambia-Menti di Ciccio Vitiello.

Una guida Italia che vede più di 500 insegne divise in Pizzerie Top (le prime 50) Grandi Pizzerie (dalla posizione 51 alla 100) Pizzerie Eccellenti e Pizze in Viaggio - da taglio e asporto.

Tra le prime 100 pizzerie svetta la Campania con 30 insegne, al secondo posto il Lazio con 13 insegne, che batte di poco la Lombardia con 12. A seguire Toscana (10), Puglia e Veneto (5), Piemonte e Sardegna (4), Sicilia (3), Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche (2), infine Calabria, Molise, Trentino-Alto Adige e Umbria (1).

Attesissimi gli Italian Special Awards 2022:

• Pizzaiolo dell’Anno 2022 – Latteria Sorrentina Award: Jacopo Mercurodi 180g Pizzeria Romana (Roma)

• Giovane dell’Anno 2022 – Ooni Award:Davide Ruotolodi Palazzo Petrucci Pizzeria (Napoli)

• Pizzeria Novità dell’Anno 2022 – Solania Award: Modus(Milano)

• Performance dell’Anno 2022 – Birrificio Fratelli Perrella Award: Denis (Milano)

• Pizza dell’Anno 2022 – Robo Award: Recensione Negativadi Cambia-Menti di Ciccio Vitiello (Caserta)

• Migliore Proposta dei Fritti 2022 – Olitalia Award: Lievito Pizza, Pane…(Roma)

• MiglioreFrittatina di Pasta dell’Anno 2022 – Pastificio di Martino Award: I Borboni Pizzeria(Pontecagnano Faiano, SA)

• Migliore Carta dei Vini 2022 – Prosecco DOC Award: Pizzeria Da Lioniello(Succivo, CE)

• Miglior Servizio di Sala 2022 – Goeldlin Award: Officine del Cibo(Sarzana, SP)

• Innovazione e Sostenibilità Ambientale 2022 -Ferrarelle Award: I Masanielli - Sasà Martucci(Caserta)

Premiati anche i locali che si sono distinti per l’attenzione alla sostenibilità ambientale con l’assegnazione del premio Forno Verde 2022. Sono otto quelli conferiti:

• I Masanielli - Sasà Martucci, Caserta

• Le Grotticelle, Caggiano (SA)

• Pupillo Pura Pizza, Frosinone

• Denis, Milano

• Pizzeria Le Parùle, Ercolano (NA)

• Pizzeria Gigi Pipa, Este (PD)

• Pizzarium, Roma

• Grotto Pizzeria Castello, Caggiano (SA)

Infine, il riconoscimento Benemerito della Pizza 2022 è andato a tre pizzaioli che all’inizio degli anni 2000 hanno cambiato la storia della pizza nelle loro rispettive categorie: Enzo Coccia, Simone Padoan, Gabriele Bonci.

“Il successo di questa serata e di tutti gli eventi che abbiamo realizzato quest’anno, finalmente di nuovo in presenza, e soprattutto la sentita risposta degli addetti ai lavori e di chi ama la pizza in Italia, in Europa e in tutto il mondo, conferma che il progetto 50 TOP PIZZA è riuscito in pochi anni ad affermarsi come realtà valida e soprattutto credibile - affermano i curatori - Un grazie particolare va a tutto il team e ai nostri ispettori che, con grande professionalità, visitano i locali di tutto il mondo per stilare le nostre classifiche, sempre più cercate e utilizzate per trovare la pizzeria migliore”.