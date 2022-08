Terremoto Ischia, 5 anni dopo. Arriva il piano di ricostruzione della Regione Domenica e lunedi la cerimonia di commemorazione delle vittime e l'incontro con i sindaci

“Domani è il giorno della commemorazione e del ricordo del terremoto di cinque anni fa, delle vittime e di chi ha sofferto e soffre ancora le conseguenze del sisma”. Lo afferma in una nota il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma a Ischia, Giovanni Legnini, che alle ore 20 parteciperà alla cerimonia di commemorazione celebrata dal Vescovo di Ischia, Mons. Gennaro Pascarella presso la Basilica di Santa Maria Maddalena, in occasione del quinto anniversario del terremoto del 21 agosto 2017. “Sarò con i Sindaci e i cittadini alla cerimonia religiosa domenica e lunedì svolgeremo negli uffici commissariali di Ischia Porto un incontro con i tre Comuni danneggiati e la Regione Campania, che presenterà la proposta di Piano di ricostruzione. Proveremo a definire come organizzare la partecipazione dei cittadini, degli enti locali, della Soprintendenza e degli altri enti nell’ambito della procedura disegnata con l’ordinanza 17/2022”. Contestualmente, il Commissario Legnini illustrerà ai sindaci e alla Regione una sintetica relazione sullo stato dell’arte e al termine della riunione, incontrerà i giornalisti per fare un primo bilancio sui sei mesi del suo mandato. “L’occasione - spiega il Commissario - sarà utile per fare un punto sulle iniziative che stiamo portando avanti per sbloccare una ricostruzione per troppo tempo incagliata e resa difficile da procedure paralizzanti che abbiamo reso più semplici e improntate a trasparenza e certezze”.

Inoltre, il Commissario Illustrerà anche il testo, ormai definitivo, della nuova Ordinanza con la quale “riconosciamo alle imprese e altri operatori economici danneggiati dal sisma tutti gli indennizzi e i risarcimenti sin qui non ottenuti, comprese le scorte e i beni strumentali”. L’Ordinanza, che rappresenta un provvedimento organico e articolato su tutte le questioni relative alle imprese che hanno subìto danni dal terremoto, sarà varata giovedì 25 agosto.