Sorrento, domenica una messa in memora della Regina Elisabetta II In Cattedrale domenica 18 settembre alle ore 17 la celebrazione eucaristica in memoria della Sovrana

di Vincenzo Califano

Pareciperanno alla messa il sindaco Massimo Coppola, l'amministratore delegato della Fondazione Sorrento Alfonso Iaccarino, il presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina e Campania Costanzo Iaccarino, Preside la reverenda Jules Cave Bergquist,