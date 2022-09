Pompei ha un garante degli animali. "Basta atti di crudeltà e maltrattamenti" Il sindaco Lo Sapio: sarà una tutela per animali e aiuterà campagne di sensibilizzazione

La Città di Pompei ha un garante degli animali.

Questa mattina il Sindaco Carmine Lo Sapio ha nominato il dottor Luciano Scatola responsabile della tutela dei diritti degli animali e dell’ambiente. L’incarico è a titolo gratuito.

Il compito del garante è di promuove la collaborazione con tutti gli enti istituzionali e le associazioni, del territorio, al fine di favorire la tutela degli animali da affezione; la condanna degli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono; la promozione di campagne per informare, sensibilizzare e educare la cittadinanza nell’osservanza dei principi contenuti nelle convenzioni internazionali in materia.

Oltre che sulla tutela, il neo-garante, si prefigge di lavorare per il benessere degli animali a tutto campo.

“E’ fondamentale - spiega il Sindaco Carmine Lo Sapio - aumentare il lavoro con le scuole: con la sensibilizzazione dei ragazzi, indirettamente, possiamo sensibilizzare i loro genitori circa i corretti comportamenti da adottare verso gli animali”.

Il garante degli animali avrà un ruolo importante di raccordo tra l'amministrazione comunale e la cittadinanza, con l'obiettivo di favorire la sensibilizzazione e l'informazione sul tema della difesa dei diritti degli animali.