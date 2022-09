Maltempo: disagi anche a Giugliano tra black out e alberi caduti Il sindaco Pirozzi: "Atavica assenza di fognature crea problemi"

Disagi anche a Giugliano per l'eccezionale ondata di maltempo che si e' abbattuta sulla Campania. Il sindaco Nicola Pirozzi ha emanato un'ordinanza con la quale dispone, per la giornata di domani, la chiusura, tutte le scuole di ogni ordine e grado della citta'. Sia nel centro che in periferia si sono verificati si sono registrati allagamenti, alberi caduti per il vento, energia elettrica interrotta in diversi punti. "Decine di interventi che hanno permesso di rimuovere tutte le criticita' segnalate - commenta il sindaco Pirozzi - fatta eccezione per quella parte di zona costiera dove l'atavico problema dell'assenza di fognature ha reso impossibile per tanti nostri concittadini anche uscire di casa per andare a votare. Giovedi' in consiglio comunale voteremo l'attuazione del progetto Sogesid per la realizzazione delle fogne sulle vie Nullo, Grotta dell'Olmo e Madonna del Pantano affinche' quella parte di citta' possa finalmente ritrovare vivibilita'". "Voglio ringraziare il dirigente, la polizia locale e tutti gli impiegati comunali e delle ditte di manutenzione che da stamattina non si sono risparmiati per porre rimedio ai danni causati dal maltempo - prosegue il primo cittadino -, so che l'attenzione dovra' sempre restare alta e che c'e' ancora molto da fare, problemi ultradecennali non possono risolversi in un solo giorno, ma ogni singolo giorno puo' essere importante per migliorare la nostra citta'. Il mio impegno, in tal senso, non verra' mai meno".