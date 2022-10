Prof ucciso a Melito in corteo per chiedere più sicurezza Borrelli (Europa Verde): "il risveglio civico del territorio è il primo passo verso il riscatto"

Un corteo per chiedere più sicurezza, dire no alla camorra e per sollecitare interventi a favore dei giovani. Oggi manifestazione a Melito, in provincia di Napoli, su iniziativa del Comune e delle scuole con la partecipazione di sindaci del comprensorio, parrocchie, associazioni e tanti studenti. Il corteo, partito dal Municipio, è arrivato al campo sportivo. L'iniziativa è stata promossa dopo l'uccisione, dieci giorni fa, del professor Marcello Toscano all'interno della scuola 'Guarano' di Melito: per l'omicidio è in carcere il presunto assassino.

"Ho partecipato con convinzione alla manifestazione - dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli - il risveglio civico di un territorio è il primo passo verso il riscatto. Adesso però bisogna dare risposte forti alla deriva criminale che purtroppo ha contagiato anche in alcuni casi le scuole".