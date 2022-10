Il reality di Ottochannel Tv: attesa per i casting di "Prenditi Cura di Me" Prima registrazione sabato 22 ottobre. Le selezioni al Caravaggio Sporting Village di Napoli

“Prenditi cura di me” raddoppia e si rinnova: sono aperte le selezioni per la seconda edizione del reality di Ottochannel Tv (Canale 16), dedicato al benessere psicofisico.

Parte la caccia ai nuovi volti del fortunato format tv, che punta alla ricerca della piena armonia, tra mente e corpo.

Tre i settori (ma non solo) in cui si sfideranno i nuovi concorrenti: psicoterapia in tv, allenamenti e nutrizione con una grande novità che segnerà profondamente questa nuova edizione, ovvero l’introduzione di due squadre che si sfideranno durante il programma.

I coach, dietro i banchi della giuria, e pronti a trasformare i concorrenti, saranno sei. Oltre Massimiliano Gaudino, psicoterapeuta e autore del reality, Rosanna Vigorito, proprietaria del Caravaggio Sporting Village, e Francesco Pappadia, personal tranier, arrivano i nuovi coach: il personal trainer Marco De Rosa ed i nutrizionisti Tania Ricciardi e Giuseppe Pisano.

Ogni squadra avrà un proprio esperto per lo sport, ed uno per la nutrizione.

La prima data fissata per i provini è quella del 22 ottobre 2022 al Caravaggio Sporting Village di Napoli, in via Terracina.

In programma una prima tornata di selezioni, per individuare i tredici nuovi concorrenti in lizza. Storie, volti e personaggi, che impareremo, anche quant’anno, a conoscere e ad amare.

«La parola chiave di questa seconda edizione sarà competitività! - sottolinea Massimiliano Gaudino che evidenzia come -. La sfida tra due squadre, consentirà a tutti di sviluppare quel sano agonismo e quel pizzico di rivalità, che garantiranno migliori risultati, sul piano della rinascita, rendendo più avvincente il nostro programma».

«L’antagonismo, quello sano, sarà l’ingrediente che consentirà a tutti di dare il meglio - spiega Rosanna Vigorito -. Dopo la prima edizione di “Prenditi cura di me”, siamo pronti a rimetterci in gioco. Noi coach accompagneremo, non solo i concorrenti, ma anche i telespettatori in questa nuova avventura televisiva. Quest’anno il nostro reality lo vedremo sul canale 16, un importante traguardo dell’emittente tv Ottochannel, che ci auguriamo garantirà ancora più successo al format e all’intera programmazione televisiva”.

Iscriversi ai provini, che avranno luogo al Caravaggio Sporting Village di Fuorigrotta il 22 ottobre (e in altre date che saranno fissate tra novembre e dicembre) sarà semplicissimo: se sei maggiorenne e hai bisogno di un team, che si prenda cura di te: contatta via mail prenditicuradime@ottoproduction.it.

Su Whatsapp: 3274739599. Oppure aggiungendo su Instagram il profilo ufficiale: prenditicuradime.tv , dove poter mandare un messaggio in privato.