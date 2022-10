Scampia, discarica a cielo aperto davanti all'asilo nido Borrelli: “Per troppi anni si è tollerato lo scempio, via i campi"

Diventa sempre più allarmante la situazione a ridosso dei due campi tra Scampia, Secondigliano ed Arzano. Il pericolo delle bombe ecologiche rappresentate dalle discariche a cielo aperto che gettano nel degrado più assoluto le aree antistanti i campi colpiscono anche le scuole, pure quelle dell’infanzia.

“Qui siamo vicino l’ingresso del campo di a Scampia, in Viale della Resistenza, a pochi metri da un asilo nido.”- è ciò che segnala un cittadino, tramite documentazione fotografica, al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Ora basta. Si tratta di una situazione allucinante che denunciamo da anni, troppi, e abbiamo più volte fatto bonificare l’area ma queste non sono altro che soluzioni tampone e provvisorie. Serve una mossa risolutiva, come chiediamo noi e anche la cittadinanza: questi campi vanno smantellati e le persone che ci vivono vanno coinvolte in progetti di reintegrazione sociale. Nessuno essere umano dovrebbe vivere in simili condizioni, nessuno dovrebbe subire tali scempi ed essere sottoposto a pericoli per la salute. Tollerare questa situazione di degrado, criminalità e devastazione ambientale è inaccettabile. Bisogna decidersi e muoversi.” - le parole di Borrelli che più volte ha manifestato all'ingresso del sito ricevendo anche delle aggressioni per le quali sono dovute intervenire le forze dell'ordine e sono state sporte delle denunce.