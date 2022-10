Ripristinata la Corona delle Quattro Giornate di Napoli data alla fiamme Dopo l'attacco vandalico, in azione il personale del Comune

"Un atto ignobile, che va condannato senza appello". Così il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, ha definito l'azione ad opera di ignoti che la scorsa notte hanno dato fuoco alla corona commemorativa del settantanovesimo anniversario delle Quattro Giornate davanti al Liceo Sannazaro.

"Siamo di fronte - secondo Ricci - ad un gesto che, di qualsiasi stampo esso sia, si contraddistingue per la sua viltà. Da sempre siamo al fianco del mondo della scuola per l'affermazione dei valori della democrazia e dell'antifascismo attraverso la costruzione di una cultura di massa che allontani ogni tentazione autoritaria. Oggi più che mai - conclude il segretario - occorre vigilare affinché episodi del genere non si ripetano, nella certezza che le autorità competenti individuino al più presto i responsabili di questo gesto vigliacco".

Il Comune di Napoli, attivato dal sindaco Gaetano Manfredi, ha provveduto a ripristinare in tempi record la Corona di allora, che ora è tornata davanti al Liceo Sannazzaro.