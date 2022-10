Dispersione scolastica: attiva la nuova piattaforma del Comune di Napoli "Uno strumento utile a mappare le situazioni a rischio"

È attiva la nuova piattaforma del Comune di Napoli per tracciare i casi di dispersione scolastica. Lo rende noto l’Assessore all’Istruzione di napoli Maura Striano. “Da oggi – spiega l’Assessore Striano - ogni istituto scolastico potrà richiedere le credenziali per gli operatori coinvolti nel procedimento di segnalazione del fenomeno della dispersione scolastica ed accedere alla piattaforma. Questo strumento sarà di grande aiuto per definire le azioni dell'Osservatorio volte ad effettuare una mappatura delle situazioni di rischio sulle quali intervenire in sinergia con tutti gli attori istituzionali coinvolti”.