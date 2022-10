Napoli, la rabbia dei tassisti: "Situazione drammatica, il comune ci ascolti" I rappresentanti sindacali hanno chiesto maggiore ascolto da parte dell'amministrazione

La commissione infrastrutture del consiglio comunale di Napoli, presieduta da Nino Simeone, ha incontrato, assieme all'assessore alla Mobilita' Edoardo Cosenza, le sigle sindacali dei tassisti per fare il punto sulla situazione del trasporto pubblico non di linea in citta'.

I rappresentanti sindacali hanno chiesto maggiore ascolto da parte dell'amministrazione e hanno denunciato una serie di problematiche: lo stato di abbandono e incuria dei posteggi in citta', specialmente negli scali di porto, aeroporto e stazione; l'assenza di controlli per abusivi e Ncc; l'insostenibilita', con l'aumento dei costi, del tariffario attuale e gli anacronistici turni di servizio; le difficolta' causate dall'uso indiscriminato dello street control che rende difficile esercitare regolarmente il servizio senza incorrere in sanzioni. Tra le richieste, un maggiore ascolto della categoria da parte dell'amministrazione cittadina, un intervento su turni e tariffari, la sospensione delle corse predeterminate, la manutenzione di scali e posteggi, con particolare riferimento alla tutela igienico-sanitaria dei lavoratori, il ripristino della Ztl di Piazza Dante e l'attivazione della videosorveglianza per le corsie preferenziali.

L'assessore alla Mobilita', Edoardo Cosenza, ha ricordato l'interlocuzione gia' avviata dall'amministrazione con i tassisti su specifici punti, annunciando imminenti risposte. Sugli aspetti specifici riguardanti gli scali di accesso alla citta', saranno coinvolte anche le autorita' - Fs, Gesac e Autorita' Portuale - competenti sugli scali, annunciando il proprio consenso a rivedere le tariffe. Sulla Ztl Dante, ha ricordato il parere contrario al suo ripristino espresso dalla stessa commissione e dalle Municipalita' coinvolte e ha annunciato che quest'anno, in vista dello straordinario afflusso turistico previsto per i prossimi mesi, le misure del piano traffico di Natale saranno attive a partire da novembre. Sul tema dei controlli, infine, con l'immissione dal concorso di nuovi agenti di polizia municipale, si lavorera' alla composizione di nuclei fissi di polizia turistica di stanza negli scali cittadini.