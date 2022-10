"Prenditi Cura di Me", sabato i casting. Coach Rosanna: Un reality per rinascere Rosanna Vigorito si racconta nell'intervista a Radio Punto Zero

E’ la coach senza filtri, giudice sempre pronta a ribaltare posizioni predefinite, ma soprattutto amatissima dal pubblico, perché sempre autentica, Rosanna Vigorito, protagonista della prima edizione di “Prenditi Cura di Me”, è prontissima per la nuova sfida di Ottochannel, da quest’anno sul canale 16. Questa mattina, su Radio Punto Zero, Rosanna è stata intervistata da Martina Giuliano, e ha parlato del Reality Tv, delle tante novità, che si vedranno in questa nuova edizione.

Sabato 22 ottobre, al Caravaggio Sporting Village di Fuorigrotta a Napoli, si terrà la prima sessione, delle selezioni dei concorrenti. Ma sono in programma nuove registrazioni, per partecipare, anche a fine mese, a novembre e a dicembre. La grande novità di quest’anno sarà la sfida nella sfida, che vedrà schiarati i concorrenti, in due squadre in lizza, capeggiate da un team di coach. A Massimiliano Gaudino, Rosanna Vigorito e Francesco Pappadia, si aggiungono Tania Ricciardi e Giuseppe Pisano, i due nuovi nutrizionisti e Marco De Rosa, personal trainer in forze al Caravaggio di Fuorigrotta. Sono agguerritissimi anche gli opinionisti del programma, Imma Capasso e Nello De Blasiis, che non risparmieranno commenti e bordate su stile, forma e sostanza, dei concorrenti e dei giudici. A presentare il programma sarà, anche per questa seconda edizione, Simonetta Ieppariello, giornalista di Ottochannel Tv. Le foto saranno firmate da Bruno Ciniglia.

“Ci sentiamo prontissimi – ha raccontato Rosanna questa mattina a Radio Punto Zero -. Siamo entusiasti di iniziare un nuovo percorso, che porterà in tv storie vere”. Un programma che, quest’anno, debutta sul canale 16.

“Consultando la Cabala Napoletana è bello poter dire che, di certo, questo numero, il 16, porterà tanta fortuna a tutta la programmazione della Televisione Ottochannel. “Prenditi Cura di me” è un reality nato da un’esigenza: quella di creare un programma nuovo, che si prenda concretamente cura delle persone, dopo i quasi tre anni di pandemia – ha spiegato Rosanna ai microfoni di Radio Punto Zero -. “Prenditi cura di me” è il reality della ripresa e della ripartenza. Un anno e mezzo fa, confrontandomi con l’ideatore del programma, Massimiliano Gaudino, siamo partiti da queste riflessioni. Il risultato? Un reality nuovo, che accompagna i concorrenti in un cammino verso la rinascita, fisica e mentale”.

La speaker di Radio Punto Zero, Martina Giuliano, ha chiesto a Rosanna quale fosse la parola chiave di questa nuova edizione.

“Non c’è alcun dubbio – ha spiegato Rosanna -. “Ognuno abbia il suo ruolo” sarà il nostro motto, per ricordare a tutti ,non solo ruoli e competenze, ma anche la necessità di restare giudici in un programma, in cui, credetemi, è davvero difficile essere coach asettici. Al contempo vogliamo ricordare ai concorrenti, la serietà di questo percorso, che ci vedrà impegnatissimi, per i prossimi mesi.

Ci auguriamo, che i nostri concorrenti si dedichino a noi, come faremo noi con loro. Sono già tantissime le richieste per partecipare. Certo, non potremo accogliere tutti nel programma, ma ci auguriamo di portare in tv storie rappresentative di ogni disagio, necessità, personalità e desiderio. Sarà un nuovo emozionante cammino, che affronteremo, insieme, in tv”.