Opere pubbliche a Napoli: De Magistris contro Manfredi, il signore delle forbici L'ex pm ricostruisce la verità sulla vicenda dei nuovi treni della metro oggi inaugurati dal sindaco

“ Ho il sospetto che a breve il prof. Manfredi diventerà un nostro sostenitore ed elettore. L’uomo delle forbici dopo opere pubbliche, asili nido, università, oggi taglia il nastro del primo nuovo treno della metro Linea 1. Tutte opere programmate, finanziate e realizzate nella nostra sindacatura. La nostra amministrazione lo ha messo in condizione di tagliare nastri e vivere così di “rendita politica”. Perché noi abbiamo lavorato per la città e i napoletani non per tornaconti personali". E' quanto afferma l'ex sindaco Luigi de Magistris

La nuova inaugurazione di oggi a Napoli

“Oggi si inaugura per il servizio viaggiatori il primo dei venti treni che abbiamo acquistato. Ci siamo conquistati, con fatica enorme, finanziamenti europei e nazionali, siamo andati in Spagna a controllare lo stato di andamento dei lavori, nel luglio del 2021 (VEDI FOTO) abbiamo partecipato al viaggio delle ultime corse prima dell’inaugurazione che doveva avvenire nell’agosto del 2021“, prosegue l’ex sindaco di Napoli.

Il giallo dell'incidente

“Tutto filava liscio, migliaia di chilometri di prova senza alcun intoppo su più treni. Guarda caso, qualche giorno prima dell’inaugurazione della stazione Duomo e della messa in esercizio del primo treno, accadde uno strano incidente in galleria che ci ha impedito di inaugurare i treni e metterli in circolazione. Un incidente del quale mai nulla abbiamo saputo, un episodio strano, anomalo, sospetto. Quante manine che ci impedivano di usare le forbici. Di tutto è accaduto e di tutto hanno fatto per ostacolare il duro ed onesto lavoro della nostra amministrazione“, continua de Magistris.

Ecco qual è la verità sulla metro

“Oggi, però, siamo felici, anche se la verità va raccontata, perché la verità è rivoluzionaria. C’è chi ha “buttato il sangue” per amore della nostra città e chi dopo aver contribuito da ministro ad ostacolare la nostra città si presenta oggi come “il signore delle forbici”. conclude de Magistris.