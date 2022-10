Concorso al Comune di Napoli: via alle selezioni per assumere i dirigenti Migliaia di aspiranti per tutti i posti disponibili

Sono partite le prime prove del concorso al Comune di Napoli: via libera alle selezioni per i dirigenti, le operazioni si sono svolte regolarmente.

Alla Mostra d'Oltremare tantissimi i partecipanti che si sono cimentati al concorso, in programma fino a venerdì 21 ottobre.

"Per ogni area sono previste due prove scritte, da tenersi nella stessa giornata, della durata di tre ore ciascuna", hanno fatto sapere dal Comune di Napoli.

Queste le prove che si sono svolte stamattina:

- Area Tecnica (cod. TEC/DIR), al Padiglione 1, PRESENTI 361

CANDIDATI SU 602 CONVOCATI PER 24 POSTI A CONCORSO;



- Area Sicurezza e Vigilanza (cod. VIG/DIR), al Padiglione 2;

PRESENTI 54 CANDIDATI SU 119 CONVOCATI PER 2 POSTI A CONCORSO,



Le operazioni, iniziate alle 11 circa, si sono svolte senza problemi. I candidati hanno utilizzato i tablet e le tastiere fornite per gli elaborati, hanno fatto sapere da Palazzo San Giacomo.

"Per domani sono attesi i candidati per Dirigente Informatico (ammessi 111 per 2 posto), Dirigente Comunicazione (ammessi 68 per 1 posto) e Dirigente Area Legale (ammessi 63 per 2 posti). Venerdì 21 si concludono le prove per Dirigenti con la selezione per Area Amministrativa: ammessi 1489 candidati per 24 posti".