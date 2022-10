Prenditi cura di me, conto alla rovescia: sabato i casting al Caravaggio Coach Rosanna a Radio Marte: sei giudici e i primi venti candidati per la prima sessione

Sono venti i protagonisti del primo ciack dei casting di “Prenditi Cura di Me”, il reality di Ottochannel tv, dedicato al benessere di mente e corpo. Sabato, alle ore 10, si registra al Caravaggio Sporting Village, di Fuorigrotta a Napoli, la prima seduta delle selezioni, dei nuovi concorrenti della seconda edizione.

L'intervista ai microfoni di Radio Marte

Ieri sera coach Rosanna Vigorito, proprietaria del Caravaggio e super giudice del format, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del reality, dei suoi obiettivi, di come questo format sia riuscito a cambiare anche gli stessi coach.Intervistata da Elisa D'Avino e Gianluca Gifuni, nel corso della trasmissione "Metti a folle", ha parlato dei nuovi obiettivi, del programma ideato dallo psicoterapeuta Massimiliano Gaudino, in onda su Ottochannel Tv, Canale 16, dal prossimo febbraio.

“Siamo tutti particolarmente emozionati – ha spiegato Rosanna -. Viviamo questa attesa, ricordando i momenti principali della scorsa edizione. Chi sono i candidati concorrenti ideali? I “disagiati” e contenti, come noi, di iniziare questa avventura. Questo format punta a superare ogni convenzione, legata a inutili tabù, sulle condizioni di disturbo della personalità, piuttosto che all’ossessione di dover essere tutti magri, belli e famosi.

La transizione e la rinascita

La trasformazione, con “Prenditi cura di me”, è dedicata alle persone nel loro complesso, al loro benessere a 360 gradi, in una piena armonia tra mente e corpo. Questo format punta ad insegnare alle persone e ai telespettatori, a volersi bene e a stare bene con sé stessi. Se pensate che la prima vincitrice della scorsa edizione, Terry, è arrivata in tuta e senza trucco ed è andata via in vestito da sera, con trucco e miss da tappeto rosso, è chiaro come e quanto questo percorso riesca a fare bene, ad ogni partecipante”.

Casting ancora aperti

Insomma, la nuova edizione prende forma, e i casting sono ancora aperti. “Ci saranno più sessioni di registrazione – spiega Coach Rosanna -. Fino a dicembre sarà possibile accedere ai casting seguendo le indicazioni fornite, sulle nostra pagine social ufficiali. Siamo già al completo per la prima e seconda giornata di registrazioni, del 29 ottobre, e devo ammettere, questo risultato ci rende orgogliosi del lavoro svolto.

Lo psicoterapeuta, autore del format

Questo progetto è nato da un’idea dello psicoterapeuta, Massimiliano Gaudino, e ha portato in tv un format capace di prendersi cura delle persone. Un progetto che. Risultato necessario, dopo i lunghi anni di pandemia. Sarà una edizione diversa, nuova e piena di stori, percorsi e concorrenti speciali. Ci saranno le migliori professionalità di sport, psicoterapia e nutrizione, per un viaggio unico nel cambiamento.