Napoli, parcheggio Brin: benvenuti all'inferno Siringhe usate, vandali, ascensori rotti: il più grande parcheggio della città nel completo degrado

Primo piano parcheggio Brin. Benvenuti all'inferno. Assorbenti sporchi, siringhe usate e puzzo di urina. Ascensori rotti, uscite di emergenza chiuse con lucchetti e tutte luci accese di giorno e di notte. 3 piani inutilizzati. Questa in sintesi la situazione in uno dei parcheggi più utilizzati della città di Napoli, strategico per la posizione ma da tempo finto nel mirino dei vandali e nel dimenticatoio delle istituzioni.

LA DENUNCIA DELL'USB TRASPORTI

Ancora una vota la denuncia arriva dai lavoratori dell'Anm. L'azienda dei trasporti infatti ha la gestione del parcheggio Brin, il più grande della città.Un'area degradata e pericolosa oggi, che però in un pasato recente è stata anche scenario di produzioni cinematografiche di successo per la vista spettacolare e il suggestivo panorama che offrono i piani più alti della struttura.

“Sono settimane, mesi, che denunciamo inutilmente alla direzione ANM lo stato di abbandono della struttura sotto l'aspetto dell'igiene pubblica e della sicurezza degli utenti – scrive il sindacato Usb trasporti - Negli ultimi tempi abbiamo assistito al lancio di estintori sulla strada e vetri delle auto in frantumi, raid messi a segno senza che il sistema di videosorveglianza interna sia stato utile a rintracciare i responsabili.

Ascensori rotti, uscite di emergenza chiuse con lucchetti e tutte luci accese di giorno e di notte. Questi i grandi successi della giunta Manfredi e dell'assessore Cosenza che continuano a tagliare i nastri delle opere e progetti delle precedenti amministrazione comunale mentre la città è paralizzata dal traffico” conclude Adolfo Vallini.