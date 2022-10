Concorso al Comune di Napoli: concluse le prove scritte, ecco gli ammessi Le operazioni si sono svolte alla Mostra d'Oltremare: 1489 candidati per 24 posti

E' filato liscio regolarmente il primo step delle selezioni per il bando di concorso del Comune di Napoli, relativo al profilo di dirigente. Le operazioni si sono tenute alla Mostra d'Oltremare.

Quasi 1500 candidati per 24 posti

Alle prove per il ruolo di dirigente amministrativo erano ammessi 1.489 candidati per 24 posti. Alla Mostra d'Oltremare erano presenti in 651. In corso invece le operazioni per la seconda prova. Prosegue dunque la campagna di reclutamento per andare a rimpinguare l'esigua dotazione di personale a Palazzo San Giacomo.

Le prossime prove scritte

Dal 24 al 28 ottobre, sempre alla Mostra d’Oltremare, si terranno le prove scritte preselettive per il reclutamento di 762 unità di personale di categoria C.

Ammessi in totale 79.278 candidati per i seguenti profili:

Istruttore Amministrativo 176 posti, ammessi 39.262

Istruttore Comunicazione e Informazione 5 posti, ammessi 7.334

Istruttore Cultura e Promozione del Territorio 10 posti, ammessi 8.806

Istruttore Informatico 36 posti, ammessi 1.752

Istruttore Tecnico 140 posti, ammessi 5.025

Istruttore Contabile 130 posti, ammessi 4.920

Maestre 50 posti, ammessi 1.807

Agente Polizia Locale 215 posti, ammessi 10.372

Il calendario completo delle prove è stato pubblicato sul sito del Comune di Napoli