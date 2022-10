Napoli capitale degli studi sulla vita religiosa, seminarIo con Mons. Carballo Lunedì 24 ottobre alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale ai Colli Aminei

Prende il via lunedì 24 ottobre, alle ore 16 nell'aula magna della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale in viale Colli Aminei il seminario interdisciplinare sulla vita consacrata seguito in tutto il mondo con l'intervento dell'arcivescovo Rodríguez Carballo.

Si tratta di un importante percorso di formazione che riunisce a Napoli religiosi da ogni parte del mondo e che negli anni precedenti è stato seguito in diretta streaming da istituti e case di religiosi sparsi nei cinque continenti. Non a caso, questo primo incontro vedrà la partecipazione di monsignor Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli, Don Francesco Asti, Decano della sezione San Tommaso d’Aquino, e la prolusione di sua eccellenza l’arcivescovo Rodríguez Carballo, segretario della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, moderati da Padre Salvatore Farì, docente di teologia della vita consacrata della PFTIM e responsabile del corso insieme al professor Carmine Matarazzo, direttore del biennio di specializzazione in teologia pastorale.

«Essere insieme, pensare insieme, collaborare nello stile della sinodalità – ha commentato Don Francesco Asti, Decano della Facoltà – è necessario per essere presenza profetica nel mondo contemporaneo. L’obiettivo è dunque il passaggio dall’io al noi solidale, per essere nell’oggi profezia realizzata di fraternità e sinodalità».

«Nella cultura del frammento e del provvisorio – spiega Padre Farì – noi consacrati e consacrate ci impegniamo per una formazione integrale e integrata, consapevoli che dalla formazione che riceviamo e diamo dipende il presente e il futuro della nostra missione. Avvertiamo l’urgenza di una formazione che tocchi l’umano, che sia empatia, che sia innestata nella vita delle persone, nella storia».