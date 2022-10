Napoli, topo morto appeso a un cavo, degrado alle Rampe Paggeria Borrelli (Europa Verde): "Urgente intervento di derattizzazione e servono videotrappole.”

Alle Rampe Paggeria, alle spalle di Piazza del Plebiscito, c'è un topo in bella mostra appeso in aria. Non si sa come sia morto e come sia finito li. L'unica cosa certa è che la scena è raccapricciante e simbolo di un degrado assoluto.

Come documentato durante un sopralluogo dal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, più volte intervenuto su questa zona di Napoli, il topo morto da alcuni giorni resta appeso su di un cavo sospeso tra due muri.

Borrelli (Europa Verde): Servono video trappole

“Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni per quel topo appeso, siamo venuti a controllare di persona e lo abbiamo trovato li. Una scena orribile e macabra. L’area è invasa da monnezza, soprattutto a causa dell’inciviltà, lanciata anche in aria e con alcuni rifiuti rimasti incastrati su dei piloni, e topi, attirati dalla spazzatura, soprattutto i resti di cibo. Abbiamo richiesto un urgente intervento di derattizzazione e la rimozione della carcassa”.- dichiara Borrelli assieme a Benedetta Sciannimanica dei Verdi e ai consiglieri municipali di Europa Verde Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli- “Siamo intervenuti diversi volte su quest‘area ma ogni volta questo indegno ed imbarazzante spettacolo, offerto anche ai turisti, continua a riproporsi. Per questo, come chiediamo da tempo, occorre sorvegliare quest’area con delle videotrappole, dato che si continua a sversare in modo illecito ed incivile. Bisogna, allo stesso tempo, tutelare la zona e punire gli incivili.”