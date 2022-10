Concorso al Comune di Napoli, iniziano le prove per 79mila candidati Da oggi 24 ottobre al 28 ottobre, 762 posti di categoria C

Parte oggi il Concorso al Comune di Napoli, si comincia dalle prove per i posti di categoria C.

Cinque giorni di prove, da oggi 24 ottobre al 28 ottobre, per 79.278 candidati ai 762 posti di categoria C per il Comune di Napoli. Prende il via una parte del concorsone per complessivi 1394 posti, divisi in tre bandi.

Concorso Comune di napoli: le prove per la categoria C

Quello di oggi prevede 719 posti a tempo in determinato e 43 a tempo determinato - per un totale di 762 unità - destinato ai diplomati della Categoria C. A questa tranche si abbinano le selezioni per 577 posti per laureati, di cui 378 a tempo indeterminato e 199 a tempo determinato; e 55 posti per dirigenti, a tempo indeterminato. In totale, per l’intero concorsone, sono oltre 121mila le domande presentate. Qui l'elenco degli ammessi

I profili

La prima delle prove per la categoria C, che sono in corso di svolgimento alla Mostra d'Oltremare, prevede un test a risposta multipla da 60 minuti. Gli ammessi concorreranno per i ruoli di istruttore amministrativo (176 posti), istruttore comunicazione e informazione (5), istruttore cultura e promozione del territorio (10), istruttore informatico (36), istruttore tecnico (140), istruttore contabile (130), maestre (50) e agenti Polizia Locale (215).