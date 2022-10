Al Rione Traiano buca sulla strada: "tappata" con il bidone dei rifiuti Borrelli: “Chiesti interventi urgenti ma non più improvvisati e superficiali”

Era stata dapprima coperta con dei ferri ed un telo, poi si è allargata e qualcuno ci ha messo su un cassonetto dei rifiuti. È così che al Rione Traiano si rimedia ad una buca sul manto stradale che con il passare dei giorni aumenta sempre più di diametro.

È stata una cittadina a riportare la problematica al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Davanti all'ingresso della chiesa della Madonna della Salette in via Romolo e Remo (Rione Traiano) è già la terza volta che il manto stradale sprofonda fino poi a formare una buca che mano si allarga. E per tre volte sono venuti a rifare la strada tanto è vero che per un periodo hanno interrotto il passaggio tanto era grande la voragine. Ora mi chiedo in che modo vengono fatti lavori se dopo poco si ritorna ad avere sempre lo stesso problema!? La buca diventa sempre più grande ed è già da una settimana che è li.” - ha raccontato la donna.

“Abbiamo chiesto urgenti interventi di manutenzione prima che possa verificarsi qualche incidente.”- ha dichiarato Borrelli- “Chiediamo, però, dei lavori meno superficiali e raffazzonati e più scrupolosi. Le cose devono cambiare e anche in fretta nella gestione della pubblica amministrazione.”