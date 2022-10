Degrado a Soccavo: la guardia agroforestale scopre l'ennesima micro discarica Inviata una segnalazione agli organi competenti: "Bisogna porre rimedio a queste situazioni"

Prosegue l'impegno in materia di tutela ambientale della Guardia Agroforestale Italiana, Distaccamento Soccavo. Nel corso delle ultime verifiche è stata scoperta una nuova micro discarca in via Adriano, nei pressi del centro Polifunzionale.

Una situazione che, come sottolineato dal personale, va avanti da giorni e su cui diversi cittadini hanno già inviato diverse segnalazioni. Buste, rifiuti di ogni tipo ed anche alcuni vecchi elettrodomestici abbandonati vicino ad un cassonetto, ormai stracolmo: questo il triste spettacolo a cui le guardie hanno assistito.

"Provvederemo a segnalare agli organi competenti sperando che si possa mettere rimedio a queste situazioni che si stanno ripetendo troppo spesso nel nostro quartiere", scrivono gli operatori.