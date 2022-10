WhatsApp down in tutto il mondo: Meta al lavoro, ecco cosa è successo Dalle 8:30 circa di questa mattina si sono moltiplicate le segnalazioni in tutta Italia

WhatsApp down in tutto il mondo. Il servizio di messaggistica sembra essere offline. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente. Da diverse città come Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bari, Perugia arrivano segnalazioni di disservizi legati all'invio e alla ricezione di messaggi. Dalle 8:30 circa di questa mattina si sono moltiplicate le segnalazioni di chi non riusciva a utilizzare il sistema di messaggistica di proprietà di Meta (Facebook). Un 'down' di cui ancora non sono chiare le dimensioni, se locali o globali, sul sito Downdetector che monitora i disservizi stanno però crescendo le segnalazioni.

Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile": afferma un portavoce di Meta, la società proprietaria della piattaforma. Sono invece già migliaia invece le segnalazioni che arrivano da tutto il Paese e anche da altre nazioni. Su Twitter #Whatsappdown è in tendenza tra i più ricercati.

Ore 11.00: il sistema di messaggistica WhatsApp ha ripreso correttamente a funzionare. Meta sta investigando sulle possibili cause del crash.