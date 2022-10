Guasto al sistema della Metro a Napoli: chiusa la Linea 1, rabbia dei pendolari Da questa mattina alle 7 la Linea1 della metropolitana è rimasta chiusa per un guasto al sistema

Non c'è pace per i trasporti pubblici a Napoli.

Da questa mattina alle 7 la Linea1 della metropolitana è rimasta chiusa per un guasto al sistema. Rabbia e proteste dei pendolari che hanno vissuto un'altra giornata difficile. Ieri alcuni utenti avevano segnalato la fuoriuscita di acqua dall'impianto di condizionamento del nuovo treno.

Ma stavolta il guasto – fa sapere l' Anm – si è registrato nella notte sul sistema di telecomunicazioni terra-treno della linea 1, ovvero il sistema che consente tutte le comunicazione e le disposizioni relative alla gestione dell'esercizio in galleria tra il Posto di Centrale Operativo e i treni in servizio. Per consentire lo spostamento dei viaggiatori è stata istituita la linea 664 sulla tratta Scampia-Frullone-Chiaiano-Dante. Ma la circolazione in città è andata in tilt.