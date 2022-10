Bonifica Bagnoli, il sindaco Manfredi: pronti ad una svolta rispetto al passato Al via da oggi la gara da 269 milioni di euro per la conclusione di un Accordo Quadro per il parco

Nuovo passaggio per il rilancio di Bagnoli: al via da oggi la gara da 269 milioni di euro per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento congiunto di servizi tecnici di progettazione esecutiva, servizi e lavori, per gli interventi di bonifica del parco urbano, bonifica del sedime delle infrastrutture e realizzazione di infrastrutture nel Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli – Coroglio.

Bagnoli, la sfida del sindaco Manfredi

"Un ulteriore passo concreto verso la nuova Bagnoli che stiamo realizzando nell'arco di pochi mesi per imprimere una svolta rispetto al passato – ha sottolineato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - Siamo sicuri che la collaborazione istituzionale con il nuovo Governo, in continuità con quanto avvenuto col precedente, garantirà – ha concluso il primo cittadino - un futuro positivo per la trasformazione di Bagnoli".