Obesità infantile, progetto "Lovvati" nelle scuole a Gragnano e a Quarto Mese di Novembre all'insegna dell'educazione alimentare nelle scuole della provincia di Napoli

Il fenomeno dell'obesità infantile sembra avere una maggiore incidenza in Campania rispetto alle altre regioni italiane. Secondo l'Istat la Campania, sulla base dei dati 2019-2020, è prima in classifica dei bambini e ragazzi della fascia d'età compresa tra i 3 e i 17 anni pari a 357mila, il 39,1% del totale, un dato che stride con quello della media nazionale che è di 26,3%.

Il progetto "Lovvati" per educare alla sana e corretta alimentazione

La pandemia ha ulteriormente peggiorato la situazione ed è nato il progetto "Lovvati" per contrastare l’obesità infantile e sensibilizzare ed educare gli alunni delle scuole elementari e medie al rispetto di una sana alimentazione e di un corretto stile di vita.

Si tratta del progetto "fare x bene e BNP Paribas Cardif" che porta nelle scuole elementari e medie di Napoli gli esperti (psicologi, nutrizionisti, esperti di social e docenti di motoria) che incontreranno circa 610 studenti e 75 docenti di due scuole elementari e medie a Quarto e a Gragnano.

Nelle scuole "Gobetti - De Filippo" di Quarto (NA) e la "Fucini Roncalli" di Gragnano (NA) gli esperti del benessere dialogheranno con studenti, familiari, docenti e personale. Il format di LOVVATI ha già riscosso grande successo a Milano, dove, tra aprile e giugno sono stati coinvolti 6 istituti, 28 classi, 545 studenti, 84 docenti, 11 esperti e più di 1.000 genitori o famigliari. L’iniziativa non si fermerà a Milano e Napoli ma arriverà anche a Roma e Palermo nel corso dell’anno scolastico 2022/23. Le scuole interessate al progetto possono inoltrare la loro candidatura attraverso il sito https://lovvati.it/.

Gli esperti del "Ben-essere" educano alla nutrizione consapevole

Il progetto consta di quattro passi fondamentali per il proprio e altrui “ben-essere”: accettazione di sé e stare bene con gli altri; la corretta alimentazione; benessere digitale; muoversi tutti i giorni. Il percorso si sviluppa in 8 ore di workshop/laboratorio e prevede una serie di incontri in plenaria - con più classi contemporaneamente - e nelle singole classi con gli esperti di FARE X BENE:

- psicologi con focus su: accettazione del sé e di chi è altro da me, alimentazione e autostima, il peso dello sguardo altrui, pregiudizi e apparenze, educazione alimentare e sviluppo identitario;

- nutrizionisti con focus su: cosa mangio, corretta alimentazione, disturbi alimentari, saper leggere e comprendere le etichette, vere e proprie carte di identità dei prodotti che aiutano la consapevolezza individuale;

- esperti social e digital con focus su: prevenzione e uso sicuro, corretto e consapevole dei social e del web, bullismo e cyberbullismo (body shaming, fat shaming);

- docenti di motoria con focus su: scacciare la pigrizia e muoversi tutti i giorni, esercitazioni pratiche e schede di lavoro domiciliare.

Una piattforma web multicanale per lavorare in classe

Le scuole coinvolte possono accedere a una piattaforma web multicanale dedicata; ricevono dei kit per lavorare in classe con i docenti, che contribuiscono a loro volta a creare materiali didattici di supporto, nonché attività pratiche per portare in famiglia le buone prassi apprese. Sono previsti, inoltre, incontri con gli adulti di riferimento, genitori e docenti e personale ATA, insieme a tutti gli esperti coinvolti nel progetto. Ai bambini viene anche consegnato un contapassi per monitorare il ritmo dei propri progressi.