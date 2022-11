Disastro Circumvesuviana, treno deraglia nella stazione di Pompei A bordo 30 passeggeri, nessun ferito: valanga di polemiche. L'Eav istituisce commissione d'inchiesta

Un treno della Circumvesuviana è deragliato prima di entrare alla stazione di Pompei: nessun ferito tra i circa 30 passeggeri a bordo al momento dell’incidente, avvenuto intorno alle 14, né tra il personale. Il convoglio viaggiava a velocità ridotta: interrotta la circolazione sulla Napoli-Poggiomarino, con gravi disagi per i pendolari.

La vicenda ha scatenato una valanga di polemiche: le opposizioni in consiglio regionale hanno chiesto le dimissioni del presidente Eav, Umberto De Gregorio, e sollecitato De Luca ad adottare provvedimenti urgenti per cambiare il manager. Appello al Governo nazionale a commissariare la società di trasporto.

L’azienda di trasporto ha annunciato che a fare chiarezza sul deragliamento sarà una commissione d’inchiesta, attraverso l’analisi degli strumenti a bordo treno e di quelli presenti in stazione. Per Eav tra le cause dell’incidente non è da escludere l’errore umano