Emanuele Filiberto a Torre Annunziata per il Savoia: nostro stemma sulla maglia Il principe di Savoia e la missione calcio. Tifosi in delirio chiedono al Principe "la grazia"

"Io ho un sogno per il Savoia Calcio: portarla tra tre o quattro anni in serie C e poi in B. E sono oggi qui per dirvi che tutti insieme, città e tifosi, ci riprendiamo il Savoia Calcio e faremo crescere questa grande squadra". Lo ha detto il principe Emanuele Filiberto di Savoia a Torre Annunziata (Napoli) nel presentare il progetto Casa Reale Holding Spa, società per azioni che sarà quotata alla Borsa di Vienna e che avrà ampio respiro nell'imprenditoria, nello sport e nel sociale.

Il Principe e il Savoia Calcio

L'obiettivo è rilevare il Savoia Calcio, squadra fondata nel 1908 ed attualmente nella Serie Eccellenza, insieme ad una cordata di imprenditori. "Abbiamo un obiettivo: farla salire nelle vette e farla crescere dove era prima e dove merita di essere. Questo voglio farlo e ce la metteremo davvero tutta".

Tifosi felici

Emanuele Filiberto è stato accolto da tifosi e numerosi cittadini con i quali ha scattato selfie. Il principe guida una cordata composta da altri tre soci, il progetto si chiama Casa Reale Holding Spa. Nella squadra di Torre Annunziata hanno giocato anche Fabio Paratici e Sossio Aruta. "Voglio riportare il Savoia in Serie C", ha annunciato Emanuele Filiberto di Savoia.