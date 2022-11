Maltempo a Napoli: piove anche nelle aule universitarie Infiltrazioni ed allagamenti alla facoltà di medicina della Federico II

In alcune aule della facoltà di medicina e chirurgia della Federico II, come hanno segnalato degli studenti al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, ci sarebbero state delle infiltrazioni di acqua che hanno anche causato l’allagamento dei locali.

“Piove in aula!”- ha commentato uno degli studenti con tanto di video incorporato.

“Abbiamo inviato una comunicazione al rettore per aver ben chiaro il quadro della sitauzione e capire se via siano le giuste condizioni di sicurezza per studenti, docenti e tutto il personale. “- dichiara Borrelli- “Chiediamo che vengano effettuate delle verifiche e se tali condizioni non dovessero sussistere, allora vanno eseguiti degli interventi.”.

Problemi di sempre e già noti

“Purtroppo, qui ogni volta che andiamo incontro alle allerte metto ci sono continui disagi e situazioni pericolose. E’ tempo di rimodulare tutte le strutture adeguandole ai cambiamenti climatici” - ha concluso il consigliere regionale.”