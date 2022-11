Parole e libertà: nuovo progetto per i detenuti di Secondigliano e Poggioreale L'iniziativa del garante Ciambreiello: apre ai detenuti una finestra sul mondo

“Parole in Libertà” è il progetto promosso dal Garante campano dei detenuti, dalla Fondazione Polis e dalla Fondazione Banco di Napoli, insieme con il quotidiano “Il Mattino”, con il quale un gruppo di detenuti delle due carceri napoletane di Poggioreale e di Secondigliano potranno scrivere articoli giornalistici che saranno pubblicati dal quotidiano napoletano. Stamani la conferenza di presentazione del Protocollo d’intesa, nella sala “Caduti di Nassiriya” della sede del Consiglio regionale della Campania, con la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, dell’assessore regionale alle Politiche sociali, Lucia Fortini, del Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, del presidente di Fondazione Polis Don Tonino Palmese, del presidente di Fondazione Banco di Napoli Francesco Caia, del direttore responsabile de “Il Mattino”, Francesco De Core, del direttore del carcere di Poggioreale Carlo Berdini, e di quello di Secondigliano Giulia Russo.

“E’ un’iniziativa importante che va nella direzione di potenziare il fine rieducativo della pena e di reinserimento sociale del detenuto puntando sulla cultura, sulla creatività, rafforzando il collegamento tra il mondo carcerario e quello esterno” – ha sottolineato Oliviero.

“Questo progetto si inserisce nelle iniziative volte ad andare ‘oltre il carcere’ per fare in modo che il percorso che i detenuti vivono nei penitenziari sia sempre più improntato ad acquisire nuove conoscenze e competenze, a tenere stretto il legame con la società e con il mondo esterno, che è fondamentale affinchè la pena sia davvero rieducativa – ha sottolineato Ciambriello - . Parole in libertà è un progetto cui teniamo molto che apre ai detenuti una finestra sul mondo con una pagina del Mattino dedicata ai loro articoli una volta a settimana per esprimere le loro impressioni e commenti sui fatti del mondo” ha concluso De Core.