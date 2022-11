Abusi sessuali alla Federico II, il rettore Lorito: «Tutelati gli studenti» «Abbiamo prima sospeso e poi licenziato il dipendente. Anche nel pubblico si può intervenire»

Matteo Lorito era a Salerno per partecipare ad un'iniziativa dell'associazione Nazionale carabinieri che lo ha nominato socio benemerito. Ma il rettore dell'Università Federico II di Napoli non si è sottratto alle domande sull'inchiesta che ha portato all'arresto di un dipendente dell'ateneo, accusato di aver abusato sessualmente di sei studentesse.

Le parole del rettore Lorito

Lorito ha evidenziato il ruolo avuto dall'Università in questa vicenda, spiegando con amarezza i provvedimenti che sono stati presi. «La Federico II ha fatto veramente tutto il possibile, ci siamo presi anche il rischio. Abbiamo fatto un'indagine interna, abbiamo sospeso il dipendente. È un momento molto triste in quanto questo ci fa sempre molto dispiacere. Ma ci siamo messi dalla parte degli studenti, delle nostre studentesse, non abbiamo accettato l'idea che nelle more di un percorso giudiziario necessario ci potessero essere incontri o altre difficoltà», ha spiegato il rettore della Federico II a margine della cerimonia. «Acquisite una serie di risultanze abbiamo prima sospeso e poi licenziato il dipendente. Purtroppo, veramente con il cuore infranto, abbiamo fatto quello che era possibile. Questo a dimostrazione che nel pubblico quando le cose si mettono male, si può anche intervenire e lo si può fare anche con grande decisione. Questa è l'università di oggi», ha concluso Lorito.