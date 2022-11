Porsche in sosta nel varco di piazza Municipio. Borrelli: incredibile arroganza Le immagini del caso

Sosta selvaggia, in via Cervantes una Porsche sosta nel varco di accesso a piazza Municipio. Bloccato camion Asia. Borrelli (Europa Verde): “Inqualificabile arroganza a due passi da Palazzo San Giacomo presidiato da forze dell’ordine, gli incivili vanno sanzionati”.

“A due passi da Palazzo San Giacomo, una Porsche in sosta con le quattro frecce lampeggianti, blocca il varco che dall’isola pedonale di via Cervantes che sbocca in piazza Municipio. Accade nel cuore della City in pieno giorno in un’area generalmente presidiata dalle forze dell’ordine. Un camion per la raccolta dei rifiuti dell’Asia, impossibilitato a passare, attende i comodi dell’automobilista che sposterà poi la vettura. L’inaccettabile trionfo d’arroganza e inciviltà va sanzionato duramente, comportamenti simili sono inquietanti perché identificano la natura poco incline al rispetto delle regole dell’autore del gesto; oltre all’assoluta mancanza di considerazione per il ruolo delle forze dell’ordine che di sicuro lì non mancano. La sottocultura della strafottenza va combattuta con interventi fermi e puntuali, gli incivili vanno sanzionati”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.