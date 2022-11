Cancellata per sempre la ztl di Piazza Dante: ecco la delibera Spenti i due varchi di via Toledo e Pessina. Simeone: "Finalmente! non se ne poteva più"

Revocata in via definitiva la ztl di Piazza Dante, si spengono finalmente le due telecamere che per mesi hanno rappresentanto l'incubo degli automobilisti. Si tratta dei due varchi di via Toledo, altezza via dei Pellegrini, in direzione via Pessina, e di Piazza Dante, in direzione via Toledo.

La disposizione è stata firmata dagli assessori Edoardo Cosenza (Viabilità), Teresa Armato (Turismo e Commercio) e Antonio De Iesu (Polizia locale), il Comune di Napoli ha ordinato la revoca provvisoria dei varchi Ztl di piazza Dante e la rimodulazione del perimetro della Ztl Tarsia-Pignasecca-Dante.

Una necessità più volte segnalata anche dall'assise consiliare nonché all'unanimità dalla Commissione Mobilità e infrastrutture, ritenendo non raggiunti appieno gli obiettivi prefissati. In linea con le istanze dei cittadini, dopo che anche il consiglio della seconda Municipalità si è espresso (non raggiungendo un parere unanime sulla proposta) si è deciso di procedere alla disattivazione dei varchi di controllo degli accessi di Via Toledo altezza via dei Pellegrini in direzione via Pessina e Piazza Dante in direzione via Toledo con il relativo spegnimento dei dispositivi.

Il Comune di Napoli si è riservato una successiva rivalutazione dell'interesse pubblico originario e prevalente del provvedimento, da valutarsi al seguito del completamento dei lavori che interessano il centro cittadino in particolar modo quelli della Linea 1 della Metropolitana.

Ztl Piazza Dante Simeone: "Non se ne poteva più"

Grande soddisfazione è stata espressa dal consigliere Nino Simeone: “Non se ne poteva proprio più! Questa Ztl di Piazza Dante aumentava soltanto il caos viabilistico in tutta la città e aumentava i livelli di smog, soprattutto nelle aree limitrofe, che fungevano purtroppo da imbuto per sopperire a quei 500mt di strada, chiusi al traffico. Da adesso in poi, lavoreremo per programmare e potenziare tante altre aree pedonali e Zone a Traffico Limitato, su tutto il territorio cittadino. Senza però sposare posizioni ideologiche, utilizzandolo soltanto criteri di "logica" su ogni singolo intervento da mettere in atto. Appena ci saranno le condizioni per garantire ai cittadini e ai tanti turisti un servizio di trasporto pubblico decente, che non giustificherebbe più l'uso delle automobili private in città, sarò il primo, insieme a tanti cittadini residenti, a promuovere Ztl e Aree pedonali in tutte le Municipalità. Fino ad allora è inutile nasconderci dietro al dito, mettiamoci a lavorare e risolviamo i tanti problemi di mobilità nella città di Napoli” conclude Nino Simeone (Presidente Commissione Mobilità ed infrastrutture del Consiglio comunale di Napoli)