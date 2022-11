Il piccolo Gabriele finisce le terapie, lascia il Santobono e commuove i medici Uno dei più piccoli pazienti del Santobono-Pausilipon saluta e ringrazia dottori e infermieri

Con il pigiamino azzurro degli Avengers e il suo palloncino tenuto stretto per ilfilo, Gabriele è pronto a lasciare il Santobono Pausilipon.

Ieri, come riporta la pagina Facebook della Fondazione, uno dei pazienti più piccoli, ha finito il ciclo di terapie «e noi, come facciamo sempre, abbiamo organizzato una piccola festa in reparto. Eravamo tutti felicissimi per la fine del suo percorso di cura e soprattutto di vederlo in salute e pronto per lasciarsi alle spalle questa parentesi della sua vita».

Prima di andare via, però, Gabriele ha sorpreso tutti i presenti e «con le sue piccole manine» e «il suo sguardo tenero» ha camminato verso ogni medico, infermiere e musicoterapista, nei suoi calzini gialli e marroni, e ha portato a ciascuno di loro, un pacchettino di dolcetti. Sopra la confezione, c'è scritto: “Una dose di allegria per quando sentirete la mia nostalgia”. «Lì la lacrimuccia di nostalgia è scappata a tutti, perché Gabriele è diventato il bambino di tutti e la mancanza si sentirà eccome». ?