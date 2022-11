Napoli, migliora la mobilità urbana grazie all'accordo tra Uber e It-Taxi Anche nel capoluogo campano funziona l'App Uber per la prenotazione del servizio taxi

E' attivo e operativo anche a Napoli l'accordo tra Uber e Consorizio IT Taxi, gestito da Radiotaxi Partenope 0101, col quale

si migliora la mobilità urbana rendendola più efficiente e acessibile per gli utenti grazie all'App Uber un servizio attivo in 90 città italiane.

I taxi del Radio Taxi Partenope 0101 a Napoli potranno fin da subito ricevere ed effettuare le richieste di corse che arrivano dagli utenti dell'app Uber. L’accesso alla tecnologia di Uber consente ai taxi di ottimizzare il proprio lavoro, riducendo i tempi di attesa tra una corsa e l’altra e quindi incrementando le proprie entrate. La richiesta a Napoli è, infatti, molto importante: nel 2022 la app Uber è stata aperta oltre 1 milione di volte per richiedere una corsa in città.

Anche a Napoli l'App-Uber dopo Milano e Roma

"Dopo Milano e Roma prosegue il nostro piano di espansione della partnership con IT taxi a Napoli confermando così il nostro impegno a portare i benefici della nostra tecnologia ad un numero sempre maggiore di città e cittadini nel nostro paese. Ci impegniamo costantemente a collaborare con gli operatori del settore affinché la mobilità delle città italiane sia sempre più efficiente e soddisfacente per tutti, cittadini, turisti e gli stessi operatori del trasporto pubblico non di linea”, ha evidenziato Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia

Come funziona operativamente l'accordo tra Uber e itTaxi

Prima di tutto è necessario scaricare le app Uber, da App Store o Google Play, e creare un account. Per farlo è sufficiente disporre di un indirizzo e-mail e un numero di telefono. Sarà così possibile richiedere una corsa direttamente dalle app. Il primo passo per gli utenti dell'app Uber è inserire la destinazione e scegliere il prodotto Taxi, per essere abbinati a un autista della piattaforma itTaxi, cui Radio Taxi Partenope 0101 aderisce. Da quel momento sarà possibile monitorare l’arrivo dell’auto sulla mappa e aspettare al punto di prelievo, appena sarà nei paraggi. Un passaggio importante, prima di salire a bordo, consiste nel verificare che i dettagli della corsa (autista, modello dell'auto e numero di targa) corrispondano alle informazioni mostrate nell'app. Una volta giunti a destinazione, il pagamento sarà semplice e avverrà direttamente attraverso le app. Infine sarà possibile valutare la corsa, per condividere il proprio parere circa la tratta appena effettuata.