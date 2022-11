Napoli, piazza degli Artisti: realizzato lo scivolo per diversamente abili Capodanno: "Adesso occorre rifare le strisce pedonali e installare un impianto semaforico"

"Finalmente una nota parzialmente positiva dal quartiere partenopeo del Vomero, a dimostrazione che, quando si persegue pervicacemente un obiettivo giusto, che contempla il rispetto di norme e regolamenti, il risultato prima o poi arriva. Bisogna solo non mollare mai e saper attendere, combattendo anche contro l'inerzia e la scarsa considerazione dell'amministrazione comunale partenopea, segnatamente per i problemi delle persone con problemi di deambulazione, come testimoniato da quest'ennesima vicenda. Finalmente, dopo una battaglia che mi ha visto impegnato, senza soste, da marzo scorso, a seguito della constatazione dell'abolizione degli scivoli in piazza degli Artisti nel quartiere partenopeo del Vomero, a distanza di ben otto mesi dal mio primo intervento sulla questione, è stato realizzato il nuovo scivolo sul marciapiede di via San Gennaro ad Antignano per consentire l'attraversamento per i diversamente abili ".

A confermare la notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che ha caparbiamente lottato per la soluzione del problema.

"Nel marzo scorso - ricostruisce la vicenda Capodanno - lanciai la denuncia attraverso i mass media, chiedendo l'immediato ripristino degli scivoli all'improvviso e inopinatamente scomparsi, per consentire l'attraversamento dell'importante piazza posta a confine tra i territori del Vomero e dell'Arenella, dove sono tra l'altro ubicati importanti uffici pubblici e privati. Non avendo avuto riscontro e perdurando il pericolo per i pedoni, dal momento che erano state eliminate anche le strisce pedonali, a maggio di quest'anno inoltrai una nuova richiesta indirizzata all'allora ministro per la disabilità oltre che al sindaco e agli assessori competenti del Comune di Napoli. Continuando il silenzio sulla vicenda, a giugno decisi di rivolgermi al garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania , il quale a sua volta, a mezzo Pec chiese chiarimenti, inoltrando tutta la documentazione da me allegata, agli assessori al welfare, alle infrastrutture e alla polizia municipale del Comune di Napoli. A luglio scrissi anche al difensore civico della Regione Campania, il quale, sempre a mezzo Pec, chiese chiarimenti in merito, da far pervenire entro 30 giorni, al sindaco di Napoli e al presidente della municipalità 5. Però, nel corso del mese scorso, avendo però riscontrato che nulla era cambiato, inoltrai una nuova richiesta al garante dei diritti delle persone con disabilità, il quale, a sua volta, indirizzò un'altra Pec al sindaco di Napoli sollecitando i chiarimenti richiesti sul mancato rifacimento delle strisce pedonali e degli scivoli in piazza degli Artisti.

Finalmente, dopo questo lungo iter, in data 22 novembre 2022 mi perveniva la comunicazione con la quale si annunciava il rifacimento delle strisce pedonali e degli scivoli per diversamente abili in piazza degli Artisti.

Ma allo stato - sottolinea Capodanno - la realizzazione del solo scivolo non consente comunque ancora l'attraversamento in sicurezza della strada, a causa dell'assenza delle strisce pedonali, in gran logorate e sbiadite, problema peraltro che investe l'intera piazza, e della relativa segnaletica verticale, peraltro in un tratto di strada, a doppio senso, con un traffico veicolare particolarmente elevato, per la qual cosa sarebbe auspicabile che venisse installato anche un impianto semaforico a chiamata pedonale per disciplinare l'attraversamento. Pertanto, se si vuole raggiungere l'obiettivo prefissato, occorre completare l'opera."

Sulla questioni sollevate Capodanno chiede l'immediato intervento degli uffici competenti dell'amministrazione comunale per gli adempimenti di competenza.