Tutela del territorio: gli studenti di Pianura incontrano il personale della Gai Una giornata dedicata alla "responsabilità ambientale verso le generazioni presenti e future"

Un incontro con con i ragazzi che ha visto al centro la Responsabilità Ambientale verso le Generazioni Presenti e Future.

La guardia agroforestale italiana è stata presente a Pianura, presso il Plesso scolastico "Ferdinando Palasciano" per sostenere la giornata dedicata alla tutela del territorio. Nel corso dell'incontro sono state affrontate riflessioni su reati ambientali e sostenibilità.

Tra i tanti ospiti istituzionali era presente anche l'onorevole Sergio Costa, già ex ministro dell'ambiente e Generale dei Carabinieri, l'avvocato Giuseppe De Vita, la dottoressa Teresa De Giulio, il consigliere Franco Luongo ed il presidente 9 Municipalità Andrea Saggiomo.

Un invito gradito che gli operatori della guardia agroforestale hanno accettato con piacere. Il personale dell'Ente è da sempre in prima linea per la tutela ambientale ed il decoro urbano, come testimoniano i tanti interventi messi in campo per la 9 Municipalità di Napoli ed i cittadini di Soccavo/Pianura.