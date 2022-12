Sciopero trasporti, giornata di disagi per i pendolari: ecco cosa succede oggi Stop alla Linea 1 della Metropolitana, stessa situazione per le funicolari e le linee Eav

Stop alla Linea 1 della Metropolitana, stessa situazione per le funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina, per le linee Eav, servizio ridotto per tram, bus e filobus.

Questi a Napoli gli effetti dello sciopero del trasporto pubblico locale proclamato dalle sigle di base al quale si aggiunge l'astensione di otto ore organizzata dalla Uiltrasporti per i dipendenti Anm e Eav.

Rispettate le fasce di garanzia della mattina.