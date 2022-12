Napoli: dal Vomero un nuovo appello per le luminarie natalizie Quartiere al "buio" mentre a Salerno già accese le "Luci d'artista"

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero, lancia un nuovo appello all'amministrazione comunale e alle associazioni di categoria, chiedendo uno sforzo congiunto e immediato affinché il popoloso quartiere collinare del Vomero non resti al “buio”, privo delle caratteristiche luminarie, auspicando altresì che venga illuminato in maniera diffusa e non solo in alcune strade e piazze.

"Al Vomero - afferma Capodanno - , a pochi giorni dalla festa dell’Immacolata, a parte qualche notizia presente sui mass media sulla volontà di realizzare progetti a cura delle singole municipalità con un impegno di spesa di 150mila euro ciascuna, resta il dato che lungo le strade e le piazze, a partire da quelle principali come via Scarlatti, via Luca Giordano e piazza Vanvitelli, a tutt'oggi non si registra alcuna presenza di luminarie natalizie.

Va sottolineato, al riguardo - afferma Capodanno -, che la crisi del settore con la chiusura di numerose attività, molte delle quali storiche, crisi che da tempo affligge il terziario commerciale, il quale, nel quartiere collinare, vanta una notevole presenza, con oltre 1.600 esercizi a posto fisso, alcuni dei quali della grande distribuzione, potrebbe acuirsi dopo le festività natalizie. Molti operatori del settore, notoriamente, confidano in questo periodo di fine anno per cercare di superare il difficile momento e affrontare l’anno prossimo con maggiore serenità.

Illuminare le strade del quartiere commerciale per eccellenza a Napoli - puntualizza Capodanno - è certamente un modo per venire incontro alle esigenze di un settore che garantisce possibilità occupazionali a migliaia tra operatori e addetti, considerando anche l’indotto, ma serve anche a vivificare strade e piazze, che altrimenti resterebbero praticamente al buio, richiamando così anche l'attenzione di turisti e di acquirenti da tutta la Campania oltre che dei residenti.

Per questo - conclude Capodanno - ci auguriamo che, in tempi rapidi e comunque entro la festa dell'Immacolata, strade e piazze del quartiere Vomero, in uno a quelle del limitrofo quartiere Arenella, possano, nell'ambito di un progetto più complessivo che preveda anche una serie di attività lungo tutto il periodo natalizio, essere addobbate e rallegrate in tempi rapidi con l'accensione di vere e proprie "luci d'artista" così come già avvenuto in questi giorni nella città di Salerno ".