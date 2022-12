Asia, assunti i primi 200 operatori ecologici. Manfredi: abbiate a cuore Napoli I primi assunti le parole del sindaco di Napoli

"Oggi abbiamo fatto un passo in avanti nel percorso di rilancio e di trasformazione di Asia e soprattutto di miglioramento dell'igiene urbana in città. Abbiano iniziato dalle risorse umane con un grande concorso e l’assunzione dei primi 200 vincitori. Significa migliorare i servizi e la qualità dell'amministrazione partendo dai giovani che così possono dare un contributo alla città, con un impiego stabile e conquistato con le loro forze. Ai neoassunti dico “Abbiate a cuore questa città, trattatela come se fosse una casa, Napoli è la vostra casa”. Così. il sindaco Gaetano Manfredi.

Formalizzata con una cerimonia in Sala dei Baroni al Maschio Angioino l’assunzione i primi vincitori del recente concorso ASIA. Siglato, dunque, il contratto per i primi 200 vincitori (entro aprile entreranno in organico gli altri 300) del concorso, il primo nella storia recente della municipalizzata napoletana che darà lavoro in totale a 500 unità di diverse età, genere ed esperienze lavorative, ma soprattutto, contribuirà a potenziare l’offerta dei servizi di igiene urbana.



Presenti il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’Assessore all’ambiente Paolo Mancuso e l’Amministratore Unico di Asia Domenico Ruggiero. A margine della cerimonia Asia ha assegnato un riconoscimento ad un proprio dipendente che negli ultimi anni si è distinto per dedizione e impegno.



“Oggi è una giornata importante in questo percorso di rilancio e di trasformazione di Asia e soprattutto di miglioramento dell'igiene urbana in città. Per farlo siamo partiti dalle risorse umane con un grande concorso assolutamente trasparente''. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. ''Abbiamo dimostrato che a Napoli si possono fare cose importanti in tempi rapidi, che si può dare lavoro alle persone e senza alcuna interferenza. Con la riorganizzazione dei servizi e il potenziamento del personale riusciremo, insieme ai cittadini, ad avere una Napoli più pulita, organizzata e ordinata. Ho detto ai neo assunti di avere l'orgoglio di essere dipendenti pubblici e del Comune: dobbiamo partire dalla valorizzazione del capitale umano, abbiamo tanti concorsi in atto, è l'unica strada possibile per migliorare i servizi e la qualità dell'amministrazione partendo dai giovani che finalmente possono dare un contributo alla città con un impiego stabile e conquistato con le loro forze e avviare un'attività personale professionale e familiare”.