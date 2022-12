Inaugurata la nuova sede "Giancarlo Siani" della guardia agroforestale a Soccavo L'ente nazionale si arricchisce di un nuovo distaccamento a tutela e salvaguardia del territorio

Un nuovo presidio a tutela e salvaguardia del territorio. Taglio del nastro, nella giornata di ieri, per il nuovo distaccamento della Guardia Agroforestale Italiana a Soccavo Pianura.

La nuova sede, intitolata a Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra a causa delle sue indagini sulla malavita napoletana, si trova in Piazza Ettore Vitale n° 58 Al Fianco della chiesa S.Giovanni Battista. E' stato proprio il parroco Don Mario Cavalera a donare l'ufficio all'Ente, in prima linea per interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente, tutela degli animali e prevenzione del randagismo, interventi e tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, attività di vigilanza e tutela delle oasi, attività di guardia parchi.

L'inaugurazione

Presente all'inaugurazione del distaccamento il Dott. Paolo Siani, fratello del compianto giornalista del Mattino. Tra i tanti ospiti che sono intervenuti ci sono il Presidente dell'Ente Guardia Agroforestale Italiana Antonio D'Acunto, il Dirigente intermedio Cristian Battista e il Responsabile Salvatore Molvetti e Luca Peluso, il Consigliere della IX municipalita' Franco Luongo, il Consigliere Regionale della Campania Tommaso Pellegrino, a cui è stata conferita la pergamena Aquila D'oro, insieme al Dott.Siani e la Dottoressa Daniela Villani. Hanno presenziato anche il Maresciallo ingegno dei Carabinieri della Stazione Traiano e la Polizia Statale del Commissariato S.Paolo,

Le mansioni della guardia agroforestale italiana

L'ente nazionale, la cui sede nazionale è ubicata ad Auletta, presso la Casa comunale, si arricchisce così di un nuovo distaccamento presso la Sezione della IX Municipalità di Soccavo Pianura.

Tra le varie mansioni svolte dall’Ente risultano anche interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente, tutela degli animali e prevenzione del randagismo, interventi e tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, attività di vigilanza e tutela delle oasi, attività di guardia parchi. Gestisce aree naturalistiche.Favorisce inoltre l’educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell’ambiente e alla cultura della sostenibilità.