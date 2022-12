Il "Natale Solidale" con le produzioni dolciarie dell'Istituto "De Gennaro" Iniziativa di solidarietà in favore della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus di Napoli

L'Istituto Alberghiero "Francesco De Gennaro" diretto dal prof. Salvador Tufano anche quest'anno si è fatto promotore di un'iniziativa di solidarietà: "Natale Solidale 2022: illumina il tuo Natale...accendi la speranza in un bimbo che soffre" per cui la scula realizza confezioni regalo di struffoli e roccocò che si potranno acquistare e i proventi dalle vendite saranno donati alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus di Napoli.

Preside Tufano: "Il nostro impegno per far sentire meno soli i piccoli pazienti"

"Ognuno di noi può diventare promotore di solidarietà e aiutare i piccoli pazienti a non affrontare il buio da soli e sentire la speranza nascere nel cuore", spiega il preside Tufano che aggiunge: "é un'iniziativa in continuità con la positiva esperienza di Pasqua e che vede impegni docenti, alunni e tecnici. Il nostro intento è andare oltre la didattica e l'apprendimento stimolando i nostri alunni a crescere come persone capaci di pensare, di emozionarsi e di fare per il prossimo. Così assolviamo a una funzione formativa globale e l'entusiasmo con cui i nostri ragazzi partecipano a queste iniziative ci confermano sulla validità di queste scelte che condividiamo con l'intera comunità scolastica del De Gennaro".

Dove si possono prenotare e acquistare le confezioni di struffoli e roccocò

Le prenotazioni dei dolci si possono effettuare fino al 15 dicembre presso le sedi dell'Istituto:

Centrale: Ass.te Tec.no Maria Martone

Centrale Corso IDA: prof. Umberto Barba

Ganimede: Prof.sse Antonella Verde e Vincenza Esposito

Vescovado: Prof.sse Maria Criscuolo e Luigia Fiore

La consegna delle confezioni avrà luogo il 21 dicembre mattina, dalla ore 9 alle 13 nella sede centrale.

Gli stand nelle piazze dei Comuni

Non finisce qui perchè nei giorni 10, 11, 17 e 18 dicembre alunni e docenti saranno presenti negli stand allestiti per la distribuzione dei prodotti nelle Piazze dei seguenti comuni:

Sabato 10: dalle 19 alle 24 a Gragnano "La Notte Bianca"

Domenica 11, Sabato 17 e Domenica 18 dalle 9 alle 13 a: Vico Equense, Castellammare di Stabia, Gragnano, Santa Maria La Carità, Sant'Antonio Abate e Pompei