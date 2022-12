Falsi verbali agli automobilisti di Napoli: il Comune lancia l'allarme Sembrano vere multe della Polizia municipale, ma l'iban su cui si invita a pagare è diverso

Il verbale è quasi identico a quello emesso dai vigili urbani del Comune di Napoli, ma l'iban su cui si invita il numero di conto corrente su cui si invita a pagare entro cinque giorni l'importo indicato - che solitamente è di euro 29,90 - non è quello dell'ente. Da giorni circolano a Napoli verbali contraffatti al Codice della Strada.

L'allarme è stato lanciato poche ore fa dal Comando di Polizia Locale del capoluogo. Si avverte che è in corso un tentativo di truffa ai danni dei cittadini. E’ stato infatti segnalato dal Servizio Gestione Sanzioni Amministrative che ignoti stanno producendo false multe, depositate sui parabrezza dei veicoli in sosta, i quali riportano un falso IBAN, di fattura e tipologia diversa da quello del Comune di Napoli.

Si ricorda in proposito che l’unico IBAN del Comune di Napoli da utilizzare in caso di pagamento di contravvenzione al codice della strada è il seguente: IBAN COMUNE DI NAPOLI – IT03W0760103400001033919109. Si richiamano gli automobilisti a prestare la massima attenzione per evitare di incorrere in truffe mentre sono in corso attività investigative tese all’individuazione dei responsabili (In foto un esemplare falsificato)