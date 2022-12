Vomero: niente luminarie, traffico alle stelle e trasporti pubblici carenti Si prospetta uno dei peggiori natali della storia del quartiere

"La sensazione che si avverte girando in questi giorni per le strade e le piazze del Vomero è quella di un profondo sconforto e di una grande delusione per una serie di carenze che assumono una maggiore pregnanza in occasione della festa dell'Immacolata la quale abitualmente apre il periodo natalizio. Di certo, se dovessero permanere le condizioni attuali, quello di quest'anno passerebbe come uno dei peggiori periodi natalizi della storia del quartiere collinare ".

Ad intervenire, ancora una volta, sullo stato di degrado e d'abbandono che anche in questo periodo affligge la collina partenopea è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

"Si parte - puntualizza Capodanno - dai numerosi cumuli di rifiuti che costellano i marciapiedi e le carreggiate per finire ai tanti dissesti transennati, da tempo presenti, senza che l'impresa incaricata sia intervenuta per i necessari ripristini. Ma la situazione che più preoccupa è quella del traffico, che aumenta di giorno in giorno anche per la maggior affluenza di visitatori che arrivano al Vomero per gli acquisti natalizi e che lasciano la loro autovettura parcheggiata in seconda fila, impedendo, tra l'altro, il passaggio degli autobus del trasporto pubblico, come è accaduto stamani nella centralissima via Luca Giordano, dove un pullman di linea, intorno a mezzogiorno, e rimasto bloccato tra le autovetture in sosta vietata su entrambi i lati della carreggiata. Il tutto favorito anche dalla totale assenza vigilanza urbana che invece di essere incrementata, in questi giorni appare del tutto assente.

Un'altra piaga, che riguarda la viabilità pedonale - sottolinea Capodanno -, è costituita dalla gran mole di motocicli che, nonostante la presenza di numerose aree adibite al parcheggio dei veicoli a due ruote, vengono invece lasciate in sosta vietata sui marciapiedi.

Eclatante quando si è verificato in via Solimena, dove, su un marciapiede già di dimensioni ridotte, due motocicli in sosta l'uno accanto all'altro impedivano completamente il passaggio ai pedoni, costretti a transitare lungo la carreggiata con i rischi conseguenti.

Traffico che è incentivato anche dalle ben note carenze del servizio di trasporto pubblico, a partire dalla chiusura della funicolare di Chiaia, per i lavori di revisione ventennale mai iniziati, nonostante il fermo, che dura da oltre due mesi a questa parte, abbia appiedato ben quindicimila utenti che ogni giorno utilizzavano l'importante impianto a fune - afferma Capodanno -. Si aggiunga che nessun accordo risulta finora sottoscritto per il prolungamento degli orari di funzionamento della funicolare Centrale e del metrò collinare, almeno per tutto periodo natalizio, fino alle 24 e, in alcuni giorni, con un prolungamento fino alle due di notte.

Infine - conclude Capodanno - non si può non tornare a parlare del flop che si registra per le luminarie natalizie che, nonostante il tesoretto a disposizione della municipalità collinare, di ben 150mila euro, fino a questo momento non sono state installate. Insomma nel complesso emerge una situazione che, a giusta regione, desta perplessità e disappunto e che ci auguriamo che possa migliorare nei prossimi giorni ".