Ladri di alberi di Natale a Napoli. I negozianti di Chiaia: "Vergognoso" Appena installati sono stati rubati. Il Comune assicura: la strada non resterà senza luci

Ladri di alberi di Natale a Napoli. I negozianti di via Calabritto, la strada dello shopping nel quartiere di Chiaia, li avevano installati sui marciapiedi davanti ai punti vendita soltanto due sere fa. Venti alberi di Natale, dovevano essere ancora decorati ma non hanno fatto in tempo perché qualcuno nella notte ha pensato di rubarli.

A dare notizia del furto la presidente della I Municipalità di Napoli Giovanna Mazzone: “Su via Calabritto c’era un progetto dei commercianti con il parere favorevole della Municipalità e del Comune di Napoli. Ieri hanno messo circa venti alberi di Natale che oggi dovevano essere completati con le luci. Stamattina i commercianti sono arrivati e non li hanno più trovati. Quanto accaduto è indecoroso. Abbiamo già chiesto alla ditta che si occupa delle luminarie di fare uno sforzo straordinario. Le attività commerciali non possono e non devono restare al buio“.

La denuncia del consigliere Borrelli

“A Napoli anche l’albero di Natale diventa strumento di prevaricazione e prepotenza. Quello che in tutto il resto del mondo avviene in assoluta normalità qui diventa materia prima per i delinquenti in erba. Da anni denunciamo i raid delle baby gang che fanno razzie di abeti. Agiscono anche in orari comodi e indisturbati, è solo di qualche giorno fa il video, da noi prontamente pubblicato, di due giovani che in sella a uno scooter rubano un albero di Natale a Casoria e lo trascinano per le vie della città fino a piazza Nazionale a Napoli. Nessuna pattuglia delle forze dell’ordine sul loro cammino. Per anni ci siamo battuti e abbiamo contrastato con ostinazione il furto dell’albero all’interno della Galleria Principe, puntualmente portato via poche ore dopo l’installazione. La tradizione di tutti gli anni. Mercoledì notte è toccato ai commercianti di via Calabritto, venti alberi, uno per ciascun negozio, pronti per essere addobbati sono stati spazzati via. E’ come vivere nel Far West, esiste una frangia criminale pronta ad apporre le loro impronte delinquenziali in qualsiasi contesto civile. La città sana vive sotto assedio criminale, non chiamatele ragazzate i puntuali furti di alberi di Natale ma atti delinquenziali da perseguire con fermezza”, lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.